72-Stunden-Aktion: Wietzen ist dabei

Von: Katrin Köster

Dass man in 72 Stunden eine Menge schaffen kann, haben die Teilnehmer der Aktion bereits bewiesen, wie hier bei der Aktion im Jahr 2019. Welcher Job wartet in diesem Jahr auf die Gruppe aus Wietzen? Das wird erst am 11. Mai um 18 Uhr verraten. © NLJ

Landkreis – In 72 Stunden kann man viel bewegen. Diese prägende Erfahrung haben auch die jungen Männer und Frauen der Landjugend Wietzen gemacht, als sie 2019 im Rahmen der 72-Stunden-Aktion der niedersächsischen Landjugend (NLJ) eine Grillhütte am Dorfgemeinschaftshaus Holte-Langeln errichteten und einen angrenzenden Spielplatz mit neuen Geräten aufhübschten. In diesem Jahr soll die Aktion vom 11. bis 14. Mai erneut stattfinden – und die Wietzener haben sich bereits registriert.

127 Gruppen haben es nach Angaben der niedersächsischen Landjugend den jungen Menschen aus Wietzen gleichgetan und sich angemeldet, wie aus einer Pressemitteilung des Vereins hervorgeht. Die Organisatoren rund um Jorit Rieckmann, der zugleich Bundesjugendreferent der NLJ ist, würden sich über weitere Anmeldungen freuen.

Derzeit laufen im Orga-Team die Vorbereitungen für die 72-Stunden-Aktion auf Hochtouren. Unter dem Motto „Unsere Zeit ist jetzt!“, heißt es für die ehrenamtlich Aktiven der Landjugendgruppen vom 11. bis 14. Mai wieder, gemeinsam anpacken und etwas für die Heimatregion und die Dorfgemeinschaft schaffen.

Aufgaben bleiben noch geheim

„Welche Aufgaben das genau sein werden, bleibt bis zum Aktionsstart am 11. Mai um 18 Uhr streng geheim“, sagt Rieckmann. „Egal ob handwerklich oder kreativ, für jede Gruppe gibt es eine individuelle und gemeinnützige Aufgabe, die in Zusammenarbeit mit dem geheimen Agenten oder der Agentin für die Ortsgruppe entwickelt wurde“, verrät er.

Seit 1995 findet die Aktion zum achten Mal statt. Ausgestattet mit diversen Werbematerialien wie Flyern, Bannern, Zollstöcken und anderen Give-aways, die den Ortsgruppen bei Infoveranstaltungen der NLJ im Vorfeld übergeben wurden, werde bereits ordentlich für die Aktion geworben, heißt es in einer Pressenotiz.

„Weitere nützliche Dinge“ sollen die Gruppen mit einem Überraschungspaket zugesandt bekommen. Ein Highlight seien die Aktions-T-Shirts im Festival-Style, auf denen jede teilnehmende Ortsgruppe vermerkt ist. Die Agravis Raiffeisen AG habe sie gesponsert. „Auch die Landjugendgruppen hoffen, möglichst viele Sponsoren für ihre Aktion zu gewinnen“, berichtet Rieckmann.

Für die Besuche bei den Ortsgruppen am Aktionswochenende haben sich bereits zahlreiche Abgeordnete und Mitglieder aus anderen Vereinen und Verbänden, wie Landvolk oder Landfrauen, angemeldet, darunter auch Ministerin Miriam Staudte und Minister Olaf Lies.

„Wir sind begeistert von so viel Interesse und positiver Resonanz“, freuen sich Neele Rowold und Hannes Wilhelms, stellvertretende Landesvorsitzende der NLJ und Mitglieder im Projektteam. „Wir wollen natürlich alle Ortsgruppen bei ihrer Herausforderung besuchen, was uns wiederum vor eine ordentliche Herausforderung stellt“, sagt Vanessa Reinhards, Bildungsreferentin der NLJ und ebenfalls Mitglied im vierköpfigen Projektteam.

„Wir haben Teams aus Haupt- und Ehrenamtlichen eingeteilt, die jeweils eine bestimmte Route abfahren. So können wir in 72 Stunden alle 128 Gruppen aufsuchen. Darüber freuen wir uns sehr.“

Exemplarisch für alle teilnehmenden Gruppen findet am Donnerstag, 11. Mai, um 18 Uhr die landesweite Auftaktveranstaltung in Pohle (Landkreis Schaumburg) statt. Als besonderer Ehrengast werde Timm „Doppel-M“ Busche, Moderator der Morgenshow „anders&wach“ bei Antenne Niedersachsen und Schirmherr der diesjährigen Aktion, vor Ort sein.

Weitere Infos

www.nlj.de