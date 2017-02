25-Jähriger entkommt aus Maßregelvollzug

Rehburg - Die Polizei fahndet nach einem Häftling des Maßregelvollzuges in Rehburg. Der Mann entkam am Mittwoch.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei gehe von dem Mann keine Gefahr für die Allgemeinheit aus, sagte ein Sprecher in Nienburg. Der 28-Jährige ist nach Angaben des Sozialministeriums wegen diverser Delikte verurteilt worden, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Er wurde wegen einer Suchterkrankung nicht im Gefängnis, sondern im Maßregelvollzug untergebracht.

Der Patient habe am Mittwochmittag Dreckwäsche von einer Station in den Keller der Einrichtung gebracht und die Gelegenheit genutzt, durch eine Rettungstür zu entkommen, sagte ein Ministeriumssprecher. Die bisherige Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Flüchtende ist 25 Jahre alt, etwa 1,72 Meter groß, schlank und hat eine Glatze. Als er entkam, trug er eine schwarze Jogginghose, eine graue Trainingsjacke und blaue Turnschuhe. Die Polizei in Stolzenau bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05761/92060.

Im September 2015 soll ein Häftling des Maßregelvollzugs während seines Freigangs die damals 23-jährige Judith Thijsen aus Bad Rehburg getötet haben. Der Tatverdächtige war im Jahr 2012 wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden.

Anfang des Jahres flüchtete ein 26 Jahre alter Straftäter aus dem Maßregelvollzug Königslutter. Auch die Flucht von fünf Straftätern aus dem Maßregelvollzug in Zeven sorgte im Herbst 2015 für Schlagzeilen.

