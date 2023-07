Nienburg: 208 Frauen und Männer haben Ausbildung abgeschlossen

Von: Katrin Köster

Landkreis – Ihre Geschichten haben ein Happy End: Insgesamt 208 junge Männer und Frauen haben in diesen Tagen ihre Sommerabschlussprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer Hannover, Geschäftsstelle Nienburg, erfolgreich abgelegt.

Am ersten Tag der Abschlussfeier nahmen 97 Absolventen im Nienburger Weserschlösschen ihre Abschlusszeugnisse entgegen. Drei Prüflinge haben nicht bestanden, sie können die Prüfung in einem halben Jahr wiederholen, berichtet die IHK in einer Mitteilung.

Zwölf der Absolventen zeigten bei den Prüfungen hingegen hervorragende Leistungen – sie erreichten mindestens 92 von 100 möglichen Prozentpunkten. „Die beste Prüfung wurde mit 98 Punkten abgelegt“, berichtete Andreas Raetsch, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Nienburg. „Acht der Absolventen bekommen für ihre Leistungen zusätzlich eine lobende Anerkennung der IHK Hannover“, sagte Raetsch. „Ein Ergebnis, mit dem man sehr zufrieden sein kann.“

Die beste Leistung präsentierte die Industriekauffrau Nurten Alcu aus Nienburg. Sie hat bei der Firma Hornschuch gelernt und ihre Prüfung mit 98 Punkten abgeschlossen. Platz zwei geht an Rebecca Schomburg, Kauffrau für Büromanagement (97 Punkte), Platz drei belegt Katrin von Rönn (96 Punkte) gefolgt von Tetje Ottermann (95 Punkte). Das Quartett bekommt eine Auszeichnung durch den Landkreis Nienburg. Drei Absolventen dürfen sich außerdem über Auszeichnungen von der Werner-Ehrich-Stiftung freuen: Nurten Alcu, Rebecca Schomburg und Tetje Ottermann.

Jan Wendorf: Lehrjahre als „Geschichte mit Happy End“

Nienburgs Bürgermeister Jan Wendorf fasste die Lehrjahre der erfolgreichen Absolventen als „Geschichte mit Happy End“ zusammen. „Aber wie bei jeder Geschichte kommen vor dem finalen Happy End meistens eine Menge Höhen und Tiefen“, sagte der Stadtchef. „Sie haben alle ihre eigene Geschichte, mit Ihren eigenen Kapiteln geschrieben. Manche Kapitel ließen sich leicht und flüssig durchlaufen und haben Ihnen Freude bereitet. Andere waren wiederum mühsam und zäh“, so Wendorf. Eins jedoch hätten all die Geschichten gemeinsam: das Happy End. „Und auf dieses Happy End können Sie alle stolz sein“, betonte Wendorf.

Andreas Raetsch berichtete zudem über die Entwicklung Im Bereich der IHK Hannover. Demnach seien die Zahlen der neu eingetragenen Ausbildungsverträge 2022 mit einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber 2021 leicht gestiegen. „Im Landkreis Nienburg jedoch sind die Eintragungszahlen aus 2022 leicht rückläufig. Insgesamt haben wir mit 410 neu abgeschlossenen Verträgen einen Rückgang von etwa 0,7 Prozent gegenüber 2021 zu verzeichnen“, sagte Raetsch.

Die Zahl der neuen Ausbildungsverträge sank am stärksten im Metallbereich, während der Elektrobereich mit 36 Auszubildenden in etwa gleichgeblieben sei. „Die Anzahl der kaufmännischen Berufsausbildungsverträge stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent auf 274. Die kaufmännischen Berufe im Handel bilden mit 112 Verträgen immer noch die größte Gruppe“, berichtete Andreas Raetsch.

Die Absolventen der IHK-Sommerprüfung 2023 Industriekaufmann/-frau: Kim-Lina Gasch, Lennox Graeve, Jule Walter (alle Bremskerl-Reibbelagwerke); Sultan Kaska (DELVAC Sanitär); Malte-Lennardt Most (Filigran Trägersysteme); Laura Lienhop (Frikoni Food), Annica Hansel und Leonie Müller (beide frischli Milchwerke); Michelle Beljakow (Göbber); Lea Kehrbach (Chr. Hansen); Jan Döpke (Henniges Automotive); Nurten Alcu (Hornschuch); Sadiye Ay (NIKU); Moritz Blume und Katrin von Rönn (beide Oelschläger Metalltechnik); Deven Molloy (Rehburger Beton- und Marmorwerk); Tetje Ottermann (Smurfit Kappa Hoya Papier u. Karton); Philipp Rüffert und Lara Schönfelder (beide Wesling Service u. Dienstl.); Günay Sinik (Ardagh Glass); Merle Hesterberg (Nowy Styl Deutschland); Kristin Schneider (RTH Rohr- und Tiefbau); Hannah Lee Gehrking (Oelschläger Metalltechnik); Lisa Bergholz (Zehdenick Polstermöbel); Daniel Lehmann und Marit Ronnenberg (beide Polipol Polstermöbel); Tim Puller (Megapol Polstermöbel).

Groß- u. Außenhandelsmanagement: Eva Garcia Riesgo (Actiforce Europe); Philipp Heise und Diana Kosbar (beide BayWa Agrarhandel), Sönke Bomhoff, Jonah König, Silas Finkbeiner, Michelle Hann, Anna-Lena Hemken, Lasse Linderkamp, Jessica Schneidt, Mylene Sliwon Hermann (alle Hartje); Leon Korte (Baustoffe Hotze); Lany Sofie Haack und Jan Koppermann (beide Raiffeisen Warengesellschaft Niedersachsen-Mitte). Kaufmann/-frau Büromanagement: Mike Arnold (Adecco Personaldienstl.); Karolina Sabanov (Autohaus Anders); Lena Urban (Classic Tankstelle Demuth); Lisa-Marie Fieber (Küchenfachm. Meyer & Zander); Rebecca Schomburg (Lohmann); Lena Dicke (Nowy Styl Deutschland); Alina Celine Ott (Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya); Maiyada Al Jarouchi (ZAG Zeitarbeits-Gesellschaft); Cia Hillmann (Nowy Styl Deutschland); Lara Maaß (R & E Todtenhaupt); Defne-Nur Dogu (ZAG Zeitarbeits-Gesellschaft); Ole Oeverhaus (Oskar-Kämmer-Schule).

Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung: Dimitrios Miliakis (Coglas), Bennet Braun und Matthias Cornelis den Hartog (beide Cordes&Graefe); Morten Edel und Merlin Kannengießer (beide i.syde Informationstechnik). Fachinformatiker/-in Systemintegration: Mahsun Baydak (Ardagh Glass); Justus Plenge (artec technologies); Phil Rathkamp (Boetker), Jendrick Windhorst (Christian Lühmann), Malte Hansing (Coglas), Moritz Köhler und Dennis Renner (beide Cordes&Graefe); Tobias Strobach (CT Datentechnik); Maik Göpfert (CVA Computer); Jan-Niklas Kniehase (d-i davit international-hische); Paul Bornkamp und Leo Johann Hailer (KRK Computersysteme); Bjarne Kujas (Landkreis Nienburg); Nicolas Torben Warnke (LLOYD Shoes); Timo Schulte (Stadt Nienburg); Malte Haas (Uhlhorn).

Hinweis: Nicht genannte Absolventen haben keine Einwilligung zur Datenweitergabe abgegeben.