Nienburg: Pkw überschlägt sich

Nienburg. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam ein Nienburger mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Gegen 18.35 Uhr war der 19 Jahre alte Nienburger am Mittwochabend auf dem Kräher Weg in Richtung B214 unterwegs. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er in Höhe der Deponie nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Nienburger konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen, wurde jedoch mit einem Rettungswagen vorsorglich in das Nienburger Krankenhaus transportiert. Am Pkw entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Zaunelemente des Deponiegeländes wurden ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Erichshagen war ebenfalls vor Ort, leuchtete die Unfallstelle für die Unfallaufnahme der Polizei aus und überprüfte den Austritt möglicher Betriebsstoffe. Trotz kurzzeitiger Sperrung des Unfallortes in beide Fahrtrichtungen kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg