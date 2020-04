Corona: Nienburg sagt Spargelfest und Scheibenschießen ab

Das traditionelle Nienburger Scheibenschießen findet in diesem Jahr nicht statt.

Nienburg. Die Nienburger Stadtverwaltung sagt aufgrund der Corona-Pandemie zwei traditionelle Großveranstaltungen ab. Sowohl das Spargelfest als auch das Scheibenschießen finden wegen der Corona-Krise nicht statt. Zudem entfällt die Jubiläumsfeier des Kulturwerks.

Das Nienburger Kulturwerk, das Museum Nienburg und die Stadt Nienburg haben sich gemeinsam dazu entschlossen, die anstehenden größeren Veranstaltungen aufgrund der aktuellen und nicht einschätzbaren weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie abzusagen. Davon betroffen sind das Spargelfest im Museumsgarten am 17. Mai, die Feier des 30. Jubiläums des Nienburger Kulturwerks ebenfalls am 17. Mai sowie das Scheibenschießen vom 26. Juni bis 1. Juli. Damit entfällt auch der Anlass für den am 17. Mai beantragten verkaufsoffenen Sonntag.

Ob es für das Scheibenschießen eine Ersatzveranstaltung, eventuell. auch in einem anderen kleineren Format, geben kann und wird, wird zu gegebener Zeit mit der Blauen Garde besprochen werden.

Quelle: BlickPunkt Nienburg