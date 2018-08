Nienburg: „Richtige Kerle“ laden zum Weser-Rennen für jedermann

Nienburg - Von Hartmut Grulke. Ob die richtigen Kerle es sind, die alles richtig gemacht haben, wird sich am 11. August zeigen. Dann nämlich, wenn neun oder mehr Mannschaften zum zweiten Mal nach 2011 beim sogenannten Nienburger Weser-Rennen starten.

Es galt vorab einen Wust von behördlichen Auflagen zu erfüllen und viele Dinge zu organisieren, die von Außenstehenden oft gar nicht bemerkt werden. „So ein logistisches Großprojekt ist natürlich nur im Team zu schultern“ erläuterte Georg Hennig, 1. Vorsitzender des TKW Nienburg und federführend für die Ausrichtung des Kanu-Rennens.

Die Boote werden vom CJD zur Verfügung gestellt. „Mit im Boot“ sitzen Michael Haller, Andrè Michael Peno, Jörn Unger und Olaf Bublat, die allesamt das Logo „RK“ auf dem Poloshirt tragen. RK für „Richtige Kerle“. Dabei bleibt es offen, ob sie die richtigen Kerle dafür sind, Nienburg attraktiver zu machen oder ob es noch „richtige Kerle“ sind. Mit dieser Aktion wolle man dazu beitragen „Nienburg an die Weser zu bringen“. Ihrer Meinung nach hat die Weser als Attraktion für Nienburg noch nicht den Stellenwert erlangt, der ihr zukommt.

„Die richtigen Kerle“ sind eine Interessengemeinschaft von überwiegend selbstständigen Unternehmern, die verschiedene Aktionen und Events organisieren, an denen sich aber auch die breite Bevölkerung beteiligen kann.

Nicht verschwiegen werden soll, dass das Team maßgeblich auch von einer Frau unterstützt wird. Jessica Schröder ist hier unter anderem für den Bereich Marketing zuständig.

Bisher haben sich neun Mannschaften angekündigt mit lustigen Teamnamen wie „Wusel-Paddler“ oder „Mexikanerjolle“ auch die Freiwillige Feuerwehr und die Bundeswehr stellen eine Mannschaft. Für die Damenquote starten die „Paddelköniginnen 1 und 2“.

Alle bereits gemeldeten und noch zu meldenden Teams haben die Möglichkeit, am Tag vor dem Rennen, also am Freitag, 10. August, ab 17 Uhr, beim Ruderverein an der Weser einen Probelauf zu starten. Dieses wird von den Organisatoren auch angeraten, denn ein Kajak mit acht Laienpaddlern zügig voranzubringen, ist nicht so leicht, wie es aussieht.

Spontan noch mitmachen

Samstag, 11. August, sollen dann ab 10 Uhr die ersten Boote im K.O.-System gegeneinander starten. Start ist beim Ruderverein, Ziel die Fußgängerbrücke. Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, sich noch bis 9.30 Uhr anzumelden. Einzige Vorrautzetzung: Die Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Das Ende der Veranstaltung ist für 14 Uhr geplant. Anschließend gibt es ab 16 Uhr im „BaBa‘s“ in der Jahnstraße die Siegerehrung.

Selbstverständlich ist während der gesamten Aktion für Bratwurst und Getränke einschließlich 50 Liter Freibier gesorgt. Teams oder auch Einzelstarter, die dann zu Teams zusammengestellt werden, können anmelden bei Georg Hennig unter Tel. 0151/27 01 35 58 sowie per Mail an vorsitzender@tkw-nienburg.de. Anmeldungen nimmt auch Michael Haller entgegen unter Tel. 0174/ 909 88 93 und per Mail an mhaller-tischlerei@gmx.de.

Quelle: BlickPunkt Nienburg