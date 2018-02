Nienburg: Posaune gestohlen

Pkw-Scheibe eingeschlagen

Nienburg - Ein unbekannter Täter nutzte am Mittwoch, 7. Februar, zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr die Gelegenheit und entwendete in der Leinstraße 33 in Nienburg eine Posaune von der Rücksitzbank eines dort im Hinterhof geparkten VW Polo.