Dieb verliert Schlüssel: Wer kann Hinweise geben?

Nienburg - Von Axel Bergmann. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen nach Einbrüchen in der Nienburger Innenstadt, haben die Beamten zwei Schlüssel sichergestellt. Nun wird der Eigentümer gesucht.

In der Nacht von Sonntag, 25., auf Montag 26. März waren bisher unbekannte Täter unter anderem in das "Nanunana"-Geschäft in der Langen Straße eingebrochen. Im Zusammenhang mit dieser sowie weiterer Taten wurden die beiden Schlüssel von dem oder den Tätern verloren. Nun möchte die Polizei wissen: Wer erkennt diese Schlüssel und kann Hinweise auf den Eigentümer geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter Tel. 05021 / 97780 an.

Quelle: BlickPunkt Nienburg