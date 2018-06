Steimbke: Polizei klärt Straftatenserie auf

Steimbke - Die Polizei Nienburg konnte eine Reihe von Straftaten, die durch mehrere - zumeist jugendliche - Täter begangen wurden, klären. Ermittlungen ergaben eine sechsköpfige Tätergruppe, der Jüngste 13 und der Älteste 19 Jahre alt.

Besondere Beachtung in den Medien erhielt ein Einbruch in den Kindergarten "Sternschnuppe" in Steimbke Anfang Oktober vergangenen Jahres. Dort hatten die Täter Türen eingetreten, ein Aquarium zerstört, Feuerlöscher entleert und ihre Exkremente hinterlassen. Insgesamt war ein Schaden von gut 11.000 Euro entstanden.

Intensive Ermittlungsarbeit und das gute "Bauchgefühl" eines Nienburger Beamten bei der Befragung eines Jugendlichen führten die Polizei auf die Spur der Verdächtigen. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen wurde die Gruppe von sechs Tatverdächtiger im Alter zwischen 13 und 19 Jahren ausgemacht.

Dieselben Jugendlichen, beziehungsweise jungen Erwachsenen kommen in unterschiedlicher Zusammensetzung ebenfalls für die Sachbeschädigungen an den Bussen eines Unternehmens in Steimbke sowie Einbrüche in den Bauhof, das Hallenbad und die Sporthalle in Steimbke infrage. Auch diese Taten wurden in den letzten Wochen des vergangenen Jahres begangen.

Die Sachbeschädigungen belaufen sich ebenfalls auf eine hohe fünfstellige Summe. Die Ermittlungsvorgänge sind zwischenzeitlich an die zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben worden.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

