Nienburg: Parkplätze für LKW schaffen

Franz Fischer Spedition beteiligt sich an Pilotprojekt

Nienburg - Die Franz Fischer Spedition in Nienburg ist die erste niedersächsische Spedition, die sich – vorerst in einer Testphase – an einem Projekt beteiligt, das die öffentlichen LKW-Parkplätze an den Autobahnen entlasten soll. Im Rahmen der Initiative können Fahrer anderer Speditionen dort parken und die Sanitäranlagen und Aufenthaltsräume nutzen.