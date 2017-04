Alberts Geisterbahn, Roboter-AG und Musicaleinlagen

In der Roboter-AG an der ASS bauen Schüler Roboter zusammen und programmieren diese selbständig.

Nienburg - Der Wechsel auf die weiterführenden Schulen ist für die künftigen Fünftklässler natürlich besonders spannend. Die Schulen im Landkreis bieten deshalb immer wieder einen Tag der offenen Tür an. So auch die Albert-Schweitzer-Schule am Mittwoch.

Eine Zeitmaschine steht bereit für eine Tour, im Hintergrund knallt es heftig, Zwerge verwandeln sich in Riesen, Roboter stellen sich in den Weg und ein weißhaariger alter Mann mit Schnauzbart und Tropenhut sorgt für Erste Hilfe, während allerlei Geister und Zaubereien die Gegend unsicher machen. Ist das etwa Hollywood?

Nein, kein Illusionstheater, sondern alles ganz real – und sogar vor Ort: Willkommen an der Albert-Schweitzer-Schule. Am Mittwoch, 26. April, öffnet nämlich das Gymnasium in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr am Standort Nordertorstriftweg 22 seine Türen. Dann können die Eltern und ihre Kinder der zukünftigen Klassen 5 Einblicke in das schulische Angebot, das pädagogische Konzept und den Unterricht der ASS gewinnen. Zugleich möchte die Schule gerne über die Aufnahme in den zukünftigen Jahrgang 5 Auskunft geben.

Kinder stehen im Mittelpunkt

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Schulleiter Dr. Ralf Weghöft, eingerahmt durch Präsentationen der Bläsergruppen (Jg. 5 und 6) und der Belleplates-AG, haben alle interessierten Kinder und deren Eltern die Möglichkeit, sich über das vielfältige Schulleben zu informieren. Die Schulleitung steht gerne für Fragen nach der Fremdsprachenfolge, dem Unterrichtsangebot, zum Beispiel der bilingualen Klasse, der Bläsergruppe, den Laufbahnempfehlungen sowie den Fragen der Unterrichtsorganisation der Albert-Schweitzer-Schule zur Verfügung.

Im Mittelpunkt stehen an diesem Tag jedoch ganz besonders die Kinder. Auf diese – und natürlich auch ihre Eltern – wartet ein umfangreiches Programm, das einen ersten Eindruck von den schulischen Fächern und dem großen AG-Angebot verschafft und zum Mitmachen einlädt. Und da bekommen Eltern und Kinder auch Antworten auf die rätselhaften Vorgänge, die eingangs geschildert wurden. Techniktüftler können etwa bei der Roboter-AG mit eigenen Augen sehen, dass die Schülerinnen und Schüler dort intelligente Roboter geschaffen haben.

Grusel garantiert

Bei der renommierten Ruderriege können sich Sportfreunde gleich auf den Ruderergometern in die Riemen legen. Und Achtung: Die Fachgruppen Kunst und Deutsch öffnen auch wieder Alberts Geisterbahn – wer sich traut, der begibt sich mit einem unheimlichen Gefährt zu Tönen und Texten aus der Sparte „Grusel“ in gespenstische Gänge und Räume. Gänsehaut garantiert. Naturwissenschaftliche Experimente können bestaunt oder selbst durchgeführt werden, etwa „Zauber der Physik!“, Chemie mit „Wenn es knallt, stinkt und wächst…“ oder:„Durch´s Mikroskop geschaut, werden Zwerge zu Riesen!“ im Fachbreich Biologie.

Schulfilme wiederum vermitteln Impressionen des Schulalltages, spannender Projekte und Fahrten. Musikbegeisterte können neben Musical-‘Teasern der Schulchöre im Musikraum ihre musikalische Neigung beim Programmpunkt „Für die Popstars von morgen“ ausleben, kleine Künstler im Kunstbereich kreativ werden.

Führungen werden angeboten

Eine weitere Möglichkeit für potenzielle zukünftige ASSler, schon jetzt an der Schule aktiv zu werden, bietet sich bei ‘Schlag das ASS’ – hier kann man sich im Schlag-den-Raab-Stil mit einem ASSler messen. Natürlich dürfen viele Fachräume beschnuppert werden, sogar das Stammgebäude an der Friedrichstraße kann per Führung in Augenschein genommen werden. Nicht zuletzt stellt sich der Namenspatron Albert Schweitzer, der weißhaarige Ersthelfer vom Beginn, mit seinen vielen Projekten vor.

Eingeladen sind alle Interessierten und Freunde der Albert-Schweitzer-Schule. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Quelle: BlickPunkt Nienburg