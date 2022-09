Neues Schulungskonzept für Werkfeuerwehren im Kreis

Von: Katrin Köster

Insgesamt vier anerkannte Werkfeuerwehren sind im Landkreis Nienburg aktiv. Sie sind auf das spezielle Gefahrenpotenzial „ihres“ Betriebes spezialisiert, unterstützen aber auch die örtlichen Feuerwehren, wenn es erforderlich ist. © dpa

Landkreis – Sie sind die Spezialisten für Gefahrenstoffe: die Werkfeuerwehren im Landkreis Nienburg. Die Mitglieder dieser Feuerwehrsparte arbeiten in der Regel im Schichtdienst, was ihre Aus- und Weiterbildung kompliziert macht. Sie können sich für Lehrgänge an Wochenenden oft nur schwer frei nehmen.

Nun haben die vier Werkfeuerwehren im Kreis „Neuland beschritten“, betont Kreis-Feuerwehrsprecher Uwe Schiebe: Erstmals wurden demnach der Sprechfunker- und der Atemschutzgerätelehrgang gebündelt und innerhalb einer Woche absolviert. Als Ausbilder für diese beiden Lehrgänge fungierten Thomas Wente und Uwe Bergmann – sie wurden von ihren Arbeitgebern freigestellt. An den Lehrgängen nahmen 15 Männer und eine junge Frau von den Werkfeuerwehren Industriepark Nienburg, Oxxynova, Steyerberg und Ardagh Glass mit Mitarbeitern aus den Werken Nienburg und Obernkirchen sowie von Ortsfeuerwehren aus dem Landkreis teil.

Die erfolgreichen Teilnehmer des kompakten Sprechfunker- und Atemschutzgerätelehrgangs für Werkfeuerwehren im Landkreis. © Uwe Schiebe

„Es ist super gelaufen“, sind sich Uwe Schiebe und Uwe Bergmann einig. Bergmann ist bei Ardagh Glas in Nienburg beschäftigt und fungiert zeitgleich als Sprecher der Werkfeuerwehren in der Kreisfeuerwehr Nienburg. Er erläutert die besondere Rolle der Werkfeuerwehren. „Unsere Aufsichtsbehörde ist das Niedersächsische Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz“, erläutert er. Diese Behörde lege auch fest, welche Betriebe eine eigene Werkfeuerwehr vorhalten müssen. Im Kreis Nienburg sind das derzeit Smurfit Kappa in Hoya (Papierverarbeitung), der Industriepark Nienburg (Chemie- und Biotechnologie), Ardagh Glass Nienburg (Glasherstellung) sowie Oxxynova in Steyerberg (chemisch produzierendes Unternehmen).

Spezialisten für bestimmte Gefahrenstoffe

Die dort beschäftigten Mitarbeiter, die meist zusätzlich zum Hauptberuf in der Werkfeuerwehr aktiv sind, verfügen laut Schiebe über spezielle fachliche Kenntnisse zu den Gefahrenstoffen, mit denen „ihr“ Betrieb arbeitet. „Die Werkfeuerwehren haben auch spezielle Ausrüstung vor Ort, um im Einsatzfall sofort eingreifen zu können“, sagt Uwe Bergmann. So sei man beispielsweise bei der Glashütte Ardagh auf den Fall eines Lecks bei einem der vier Wannen mit geschmolzenem Gas vorbereitet. „Wir haben besondere Hitzeschutzanzüge“, erklärt er. Bei Smurfit Kappa hingegen sei die Werkfeuerwehr wegen der erhöhten Brandgefahr durch das Papierlager mit besonderen Pumpen ausgerüstet, die besonders viel Wasser befördern könnten, berichtet Bergmann. Die Werkfeuerwehren müssen zudem mit den örtlichen Wehren zusammenarbeiten, im Übrigen auch außerhalb des Werksgeländes.

Die guten Erfahrungen mit dem neuen Lehrgangskonzept bestärken Uwe Bergmann und seine Kollegen darin, auch künftig kompakte Lehrgänge anzubieten. Der nächste ist bereits für Montag, 19. September, avisiert: Dann beginnt der Wochenlehrgang Truppmann 1. „Da sind noch einige Plätze frei, die können auch Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren belegen“, sagt Schiebe.