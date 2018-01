Neue Veranstalter für den Spargellauf gesucht

Letzter Spargellauf mit Gründern als Organisatoren

+ Der Spargellauf ist zu einem beliebten Laufevent in Nienburg gewachsen. Waren es anfangs ein paar Hundert Teilnehmer, laufen mittlerweile fast 2000 Kinder und Erwachsene die ein bis zehn Kilometer langen Strecken.

Nienburg - Am 26. Mai heißt es wieder: Laufschuhe schnüren für den Nienburger Spargellauf. Bereits zum 15. Mal wird dann durch die Innenstadt gelaufen – zum letzten Mal organisiert von Henrich Meyer zu Vilsendorf, Carsten Kühlcke, Silvia und Manfred Kettel. „Aufhören soll man, wenn es am schönsten ist, schreiben die Hauptorganisatoren in einer Mitteilung.