Nabu startet Aktion "Insektensommer"

Insekten zählen

Der Nabu Nienburg beteiligt sich an einer bundesweiten Insektenzählung © Nabu/Helge May

Landkreis - Unter dem Motto „Zählen, was zählt“ startet der Nabu sein neues Citizen Science-Projekt „Insektensommer“. Es ist die erste bundesweite Insektenzählung in Deutschland. Naturfans sind bundesweit aufgerufen das Summen, Brummen und Krabbeln in ihrer Umgebung vom 1. bis zum 10. Juni sowie vom 3. bis zum 12. August zu beobachten und unter www.insektensommer.de online zu melden.