Jetzt für Nienburger Tanz-AG abstimmen

Wettbewerb gestartet

+ © Privat Wöchentlich treffen sich diese zwölf Tänzerinnen zum Tanzen, Trommeln und Erlernen akrobatischer Übungen. © Privat

Nienburg - Seit zwei Jahren existiert an der Nienburger Leintor- und Oberschule eine AG, bei der Freude an Tanz, Akrobatik und an der Gemeinschaft im Mittelpunkt steht. In diesem Jahr nimmt die Gruppe erstmalig an einem Tanzwettbewerb teil, den die DAK ausgelobt hat und bei der den Siegern eine Reise nach Bremerhaven winkt.