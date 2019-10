Nienburg: Lkw am Kräher Weg in Flammen

Nienburg - von Marc Henkel. Erst durch einen aufmerksamen Autofahrer bemerkt ein LKw-Fahrer in Nienburg, dass sein Anhänger brennt.

Am Dienstagmorgen wurde die Nienburger Feuerwehr um 5.35 Uhr zu einem Lkw-Brand gerufen. Zuvor ist einem aufmerksamen Autofahrer auf dem Kräher Weg bei einem Lkw eine starke Rauchentwicklung aus dessen Anhänger aufgefallen. Da scheinbar der 54 Jahre alte Fahrer des Lastzuges die Entwicklung auf seinem Anhänger nicht bemerkte, überholte der Pkw den Lkw und setzte sich mit eingeschaltetem Warnblicklicht vor diesen.

+ Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. © Marc Henkel

„Ich habe nur gedacht, wer überholt mich denn mitten in der Stadt? Aber als der Pkw sich vor mich setzte mit Warnblinker, ahnte ich, dass etwas an meinem Lkw nicht stimmt“, berichtete der Fahrer des Lkw. Der Pkw-Fahrer machte auf die Rauchentwicklung im Anhänger aufmerksam. Umgehend wurde die Feuerwehr informiert und der Anhänger, der mit rund drei Tonnen Dämmmaterial beladen war, von der Zugmaschine abgekuppelt. Die Feuerwehr Nienburg, die mit etwa 25 Kräften an der Einsatzstelle war, räumte zuerst Teile der Ladung ab, um an den Brandherd im Inneren des Anhängers zu gelangen. Gleichzeitig versuchte die Feuerwehr vom rückwärtigen Bereich des Anhängers sich einen Zugang zum Brandherd zu verschaffen. Hierzu setzten die Einsatzkräfte die Winde des Rüstwagens ein, um die schweren Paletten auf dem Anhänger bewegen zu können.

+ Nach einer halben Stunde hatten die Einsatzkräfte den Brand gelöscht. © Marc Henkel

Nach etwa 30 Minuten konnte „Feuer aus!“ gemeldet werden. Um Glutnester weiter abzulöschen, setzte die Feuerwehr Schaummittel ein. Während des gesamten Einsatzes blieb der Kräher Weg zwischen "Auf dem Kampe" und dem "Langen Moorweg" komplett gesperrt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Bergungsarbeiten zogen sich bis 8 Uhr hin.

Quelle: BlickPunkt Nienburg