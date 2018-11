Nienburg: Fahrradbesitzer identifiziert Fahrraddieb

Nienburg - Ein Fahrrad stehlen und einen Tag später dem Eigentümer über den Weg laufen: So hatte der Dieb es sich sicherlich nicht vorgestellt.

Am Montagabend, 12. November, gegen 18.25 Uhr wurde in der Hannoverschen Straße Nienburg ein angeschlossenes Damenrad gestohlen. Keine 24 Stunden später, am Dienstagnachmittag, 13. November, gegen 15.30 Uhr, alarmierte der rechtmäßige Eigentümer des Rades die Polizei, dass er sein Fahrrad entdeckt habe.

Und nicht nur das: Er kannte die Person und sie flüchtete mit dem Rad in die Mindener Straße. Im Bereich der Bruchstraße verlor er bei der Verfolgung den Täter aus den Augen.

Der Tatverdächtige konnte in der nicht mehr mit dem Rad angetroffen werden. Die Polizei in Nienburg ermittelt nun gegen einen 42-jährigen Mann aus Nienburg.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

