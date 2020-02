Nienburg: Auto in Flammen

Nienburg. In der Nacht zu Dienstag, 18. Februar, gegen 1.25 Uhr, fing der PKW eines 32-jährigen Nienburgers während der Fahrt plötzlich Feuer.

Der 32-Jährige befuhr mit seinem Opel Zafira gerade die B6 in Richtung Hannover, als der Wagen im Bereich des Motors aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geriet. Der Nienburger konnte in Höhe der Ausfahrt Nienburg West anhalten und unverletzt aussteigen.

Bei Eintreffen der Polizei stand die Motorhaube bereits in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Nienburg bekämpfte das Feuer, der PKW brannte jedoch vollständig aus. Auch der Asphalt wurde durch die Hitzeeinwirkung teilweise beschädigt. Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den PKW sichergestellt.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

Rubriklistenbild: © dpa