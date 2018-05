Erste Pläne für Alstadtfest und Adventszauber

Unklar: Bühne am Bürgermeister-Stahn-Wall

+ © Archiv Im September ist ganz Nienburg auf den Beinen: Dann ist wieder Altstadtfest. © Archiv

Nienburg - Von Max Brinkmann. Es ist zwar noch gute vier Monate hin bis das Altstadtfest eröffnet wird und ganz Nienburg wieder für vier Tage Kopf steht, aber so ein großes Volksfest will auch gut geplant sein. Im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung am Mittwoch waren Jens Bokeloh und Georgios Pechlevanoudis zu Gast, um einen kurzen Überblick zum aktuellen Stand zu geben.