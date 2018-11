Nienburg: GBN eröffnet Mietertreff

Neuer Raum in Nienburg

+ © Müller Freuen sich, dass der Treff nun eingeweiht ist (von links): GBN-Sozialarbeiterin Petra Diezelmüller, GBN-Geschäftsführer Claus Vollmer, Horst Prüfer, Vorstand des Aufsichtsrates bei der GBN, und Stadtschreiber Marco Behrens. © Müller

Nienburg - Von Johanna Müller. Bei so einem Anlass durfte auch der Nienburger Stadtschreiber nicht fehlen: Am gestrigen Freitag hat das kommunale Wohnungsunternehmen GBN einen Mietertreff in der Nienburger Innenstadt eingeweiht. Rund ein halbes Jahr ist seit der Idee bis zur offiziellen Eröffnung in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße vergangen.