Nienburg: Einbrüche durch die Terrassentür

Nienburg - Von Janina Stosch. Zwei Anzeigen wegen versuchten Einbruchs gingen am Montag bei der Polizei Nienburg ein, berichtet Pressesprecher Axel Bergmann. Die sogenannten Tageswohnungseinbrüche haben sich im Führsebogen in Holtorf gegen 13 Uhr ereignet.

Während ein Täter versuchte das Gartenhaus aufzubrechen, wollte der andere durch die Terrassentür in die Wohnung gelangen. An der Terrassentür stand er dann jedoch Auge in Auge der Bewohnerin gegenüber, die den Täter laut anschrie. Daraufhin flüchteten beide Täter Richtung Kindergarten.

Auch am Nachbarhaus waren Aufbruchspuren an der Terrassentür sichtbar, die Beschläge haben jedoch gehalten und einen Einbruch verhindert. Die Täter waren beide männlich, noch keine 30 Jahre alt und von sportlicher Statur. Sie trugen beide helle Shorts sowie dunkle Oberteile und Caps. Der eine hatte einen Rucksack dabei, der andere eine Tasche.

Axel Bergmann mahnt zur Vorsicht: „Gerade jetzt im Sommer haben viele Leute ihre Terassentüren auf, das nutzen viele Täter um sich unbemerkt ins Haus zu schleichen.“ Manchmal würden diese auch Ablenkungsmanöver wie das Klingeln an der Vordertür nutzen. Daher solle man immer aufmerksam sein wenn Türen und Fenster nicht verriegelt sind und möglichst schnell die Polizei anrufen, wenn man etwas Auffälliges beobachtet.

