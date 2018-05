Nienburg: Einbrüche in Pkw 

Nienburg - Zwei Mal wurde in Pkw eingebrochen, weil die Eigentümer Wertgegenstände sichtbar zurückgelassen haben.

Die erste Tat ereignete sich am Freitag, 18. Mai, zwischen 18.45 Uhr und 20 Uhr. Hier wurde auf dem Parkplatz der Postbank die Seitenscheibe eines Kia aufgebrochen und eine im Fußraum abgestellte Damenhandtasche entwendet. Die zweite Tat fand am Samstag, 19. Mai, zwischen 15 und 16 Uhr am Neumarkt statt. Dabei wurde eine Ledertasche aus einem Skoda entwendet, nachdem ebenfalls die Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen wurde. Die Polizei Nienburg rät auch beim kurzen Verlassen Wertgegenstände nicht sichtbar aus zulegen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

Rubriklistenbild: © pa/obs/CosmosDirekt