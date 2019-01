Nienburg: Einbrecher erbeuten hochwertige Outdoor-Jacken

Nienburg - Einbrecher sind in der Nacht auf Mittwoch, 9. Januar, im "Jack Wolfskin"-Store der Nienburger Innenstadt eingebrochen und erbeuteten mehrere Outdoor-Jacken.

Gegen 3 Uhr wurde der Polizei in Nienburg über einen Einbruch in dem Bekleidungsgeschäft in der Leinstraße alarmiert. Die zwei Minuten später eintreffenden Polizisten stellten fest, dass die Glaseingangstür mit einem eisernen Gullideckel eingeworfen wurde. Ein ganzer Ständer Outdoor-Jacken wurde entwendet.

Sofort suchten die Beamten nach Verdächtigen in der Nähe. Es konnten keine verdächtigen Personen gefunden werden. Die genaue Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden, schreibt die Polizei. Mögliche Zeugen, die eventuell verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 05021/97780 zu melden.

Erst im November wurde mit ähnlicher Vorgehensweise in ein Fahrradgeschäft eingebrochen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg