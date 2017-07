DLRG und Feuerwehr übten zusammen

Gemeinsame „Wasserrettung“

+ © Marc Henkel Hand in Hand arbeiteten die DLRG und die Feuerwehr Nienburg zusammen. © Marc Henkel

Nienburg - Von Marc Henkel. Sommerzeit – Badezeit. Auch wenn das Wetter derzeit nicht Jedermann ins Wasser treibt, so können steigende Temperaturen so manch einen in das kühle Nass locken. Wer dabei nicht auf Bade- und Verhaltensregeln achtet, spielt schnell mit seinem Leben.