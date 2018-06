Grundschüler lernen richtiges Verhalten im Bus

Stadtbus statt Klassenzimmer

© Stadtbusgesellschaft Nienburg Jeweils an der Bushaltestelle startete das Training - wie hier an der Nordertorschule.

Nienburg - Sieben dritte und vierte Klassen der Nienburger Grundschule am Bach, Nordertorschule sowie Leintorschule nahmen das Angebot der Stadtbusgesellschaft an und ließen sich in Kooperation mit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg zuerst in einem theoretischen Teil in den Klassenräumen, danach in der Praxis am Bus schulen.