VLN bietet mehr Mobilität durch CarSharing

Nienburg - Von Maren Hustedt. Im Rahmen der Projektwoche 2018 beschäftigten sich die Schüler der Albert-Schweitzer-Schule Nienburg mit dem Thema Nachhaltigkeit. „Mobilitätskonzepte für Nienburg“ lautete eines der Themen, das eine Gruppe Schüler und Schülerinnen aus verschieden siebten bis zehnten Klassen in die Räumlichkeiten der Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg (VLN) führte.

Simone Röver, zuständig für Marketing und Kommunikation im Unternehmen, informierte die Schüler sowie ihre Lehrkräfte Melanie Brosch und Steffi Wittkugel über den Aufbau und das neuste Projekt der VLN – das elektrisch betriebene Dienstfahrzeug „Zoe“, das im Zuge von CarSharing außerhalb der Betriebszeiten auch von betriebsfremden Personen genutzt werden kann.

Simone Röver erklärte: „Im Landkreis Nienburg sind etwa 140 Linienbusse unterwegs. Es gibt sieben Regio-Linien. Auf den großen Linien fahren die Busse stündlich. 3,86 Millionen Fahrgäste haben wir im vergangenen Jahr mit Bussen befördert und dabei zufälligerweise auch genau 3,91 Millionen Kilometer Strecke zurückgelegt. Etwa 6500 Schüler fahren täglich mit dem Bus zur Schule, dazu kommen rund 1800 Selbstzahler.“ Insbesondere zu den Stoßzeiten sei die Mobilität im öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Nienburg gut. Doch außerhalb dieser Stoßzeiten würden Wünsche und Bedürfnisse bestehen, die eine Ausweitung der Mobilität erforderlich machten.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit habe sich die VLN für ein neues Dienstfahrzeug in Form eines E-Mobils entschieden und bietet dieses seit Mai außerhalb der Betriebszeiten – täglich ab 16 Uhr und zusätzlich am Wochenende – zum CarSharing an.

Die VLN fungiert bei Classic CarSharing als Ankermieter für das Elektrofahrzeug. Über deren Internetadresse, www.classiccarsharing.de, funktioniere auch die Registrierung der Nutzer sowie die konkrete Buchung des Autos, das während der Mietzeiten im Parkhaus am Bahnhof bereitsteht. „Man braucht dafür ein internetfähiges Smartphone sowie eine gültige Fahrerlaubnis und einen Personalausweis“, so Röver.

Die „Zoe“ habe eine Reichweite von rund 270 Kilometer, je nach Fahrstil. „Damit zu fahren, ist ein bisschen wie Autoscooter“, erklärte Simone Röver den Jugendlichen. Weil das E-Auto so leise läuft, habe Renault es mit einer Art Klingelton versehen. Das diene der Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern, die das Ankommen des E-Mobils sonst überhören könnten. „Ab 31 kmh verschwindet das Geräusch“, beschrieb Röver. „Auch Jugendliche ab 17 Jahren, die nur in Begleitung fahren dürfen, könnten die Zoe mieten und mit den entsprechenden Begleitpersonen fahren, informierten Röver und der VLN-Mitarbeiter Julien Schiweck die interessierten Jugendlichen.

In den CarSharing-Kosten in Höhe von 7 Euro pro Stunde und 30 Euro am Tag sind Miete, Versicherung, Strom und Reinigung enthalten. Das Auto wird über eine App per Internet geöffnet und gestartet, sodass kein Schlüssel verwaltet werden muss. In den ersten vier Wochen der Laufzeit hätten sich 20 Personen zur Nutzung der „Zoe“ registrieren lassen. Auch sei das Auto bereits vermietet worden.

„Wir machen gerade unsere ersten Erfahrungen mit dem CarSharing, sind aber mit der Anlaufphase schon sehr zufrieden“, urteilte Simone Röver auf Nachfragen der Schüler. Auf Nachfrage der Lehrkraft Steffi Wittkugel erklärte Röver: „Wir sind für alles offen. Und wenn der Bedarf da ist, können wir uns durchaus vorstellen, das Projekt auszuweiten.“

Quelle: BlickPunkt Nienburg