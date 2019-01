Nienburg: Bahnfahrer von Ausfällen betroffen

Schäden an Oberleitung durch Sturm

Nienburg - Wer am Dienstag von Nienburg aus eine Bahnfahrt starten möchte, sollte sich auf Zugausfälle einstellen. Durch Schäden an Oberleitungen in der Region Verden, ist der Nienburger Bahnhof teilweise vom Streckennetz abgeschnitten.