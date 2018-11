Nienburg: Audi A6 entwendet

Nienburg - Ein bisher unbekannter Täter entwendete in der Zeit zwischen Samstag, 3. November, 12.30 Uhr und Montag, 5. November, 8.45 Uhr, einen blauen Audi A6 vom Gelände eines Kfz-Handels in Drakenburg, Tredde.

Der Täter hinterließ bei der Tat deutliche Spuren, weil er mit dem Fahrzeug zunächst durch eine Hecke fuhr, diese auf einer Länge von zwei Metern beschädigte und danach noch einen Graben durchquerte. An dem 25.000 Euro teuren Fahrzeug wurden vermutlich dadurch Beschädigungen an der Front verursacht.

Die nicht angemeldete und auch nicht mit Kennzeichen versehene Limousine wurde nach dem Diebstahl auf die Verdener Landstraße in Richtung Nienburg gesteuert. Hinweise auf ein solches Fahrzeug bitte an die Polizei in Nienburg, Tel. 05021/97780.

Quelle: BlickPunkt Nienburg