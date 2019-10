Nienburg: Adventszauber erstmals täglich geöffnet

Am 29. November geht's los

+ © Stadt Nienburg Des Adventszauber in Nienburg hat sich im Laufe der Jahre zu einem festen Programmpunkt in der Vorweihnachtszeit etabliert. © Stadt Nienburg

Nienburg - Wenn die Tage wieder kürzer werden und die Temperaturen kühler, dann sind bei vielen Nienburgern die Gedanken an die Adventszeit gar nicht mehr so fern. In sieben Wochen ist es schon soweit: Der Adventszauber in der Nienburger Altstadt wird erneut zum Treffpunkt in der Vorweihnachtszeit.