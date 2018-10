Adventskalender der Lions mit täglicher Verlosung

Verkauf gestartet / Kalenderaufnahme von Anke Kunze

+ © Andermann Silke Göllner, Monica Seebach und Christine Rübenack mit Käuferinnen des Adventskalenders beim Verkaufsstart des Kalenders. © Andermann

Nienburg - Der Verkauf des Lions-Club-Adventskalenders startete in diesem Jahr am vergangenen Samstag im Rahmen des Nienburger Wochenmarkts. Die Damen des Clubs „Cor Leonis“ haben sich dieses Jahr für ein Foto von Anke Kunze entschieden. Dahinter verbergen sich – aufgeteilt in 24 Türchen – die Gewinne, die täglich ausgelost werden.