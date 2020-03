Neueröffnung in Nienburg: Staccato erstrahlt in neuem Look

Staccato erstrahlt im neuen Look.

Nienburg - Von Max Brinkmann. Staccato hat den ersten grundlegenden Umbau seit der Eröffnung im Jahr 1997 hinter sich. Das Geschäft für junge Mode in der Nienburger Innenstadt ist moderner geworden. „Wir wollen die Generation ansprechen, die mit Smartphones groß geworden ist“, sagt Inhaber Andreas Heitmann.

Damit der Umbau gelingt, hat er die Agentur K.U.L.T.OBJEKT aus Dresden engagiert, die mit ihm das neue Konzept entworfen hat. Ziel war es sich von anderen Modegeschäften abzugrenzen. Beim Bau selbst haben dann größtenteils regionale Firmen wie Tischlerei Gesell, Malerbetrieb Rasch und Elektro-Treu geholfen.

+ Der Eingang von der Georgstraße wurde komplett neu gestaltet. © Brinkmann Im neuen Staccato (Lange Straße 48) dominieren kräftige Farben und Blumenmuster. Es gibt viele Bildschirme und ein LED-Beleuchtungskonzept. Highlights der neuen Einrichtung sind der komplett neu gestaltete Gang von der Georgsstraße aus ins Staccato, zwei Loungebereiche mit Aufladestationen für Smartphones, auf denen die Kundinnen sich während des Shoppingtrips auch mal entspannen können sowie eine halbrunde Kabinenanlage mit intelligenten Spiegeln.

+ Die neuen Umkleidekabinen haben intelligente Spiegel. © Brinkmann Auch neu ist der „Hub-Store“. Staccato gehört zu den ersten Geschäften in Deutschland die dem Projekt angehören. Aus technischen Gründen kann dieser aber nicht zur Eröffnung genutzt werden, sondern folgt in den nächsten Wochen. Junge und kleine Marken können für einen bestimmten Zeitraum eine Regalfläche in allen Geschäften mit „Hub-Store“ mieten. Dort wird dann ihre Ware präsentiert und mit einem QR-Code kann man direkt auf die Homepage der jeweiligen Marke gelangen, um dort zu bestellen. Die Produkte können dann direkt nach Hause geliefert werden.

+ In den Loungebereichen können die Kundinnen entspannen. © Brinkmann

Des Weiteren hat Staccato (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.30 bis 18.30 Uhr, Samstag: 9.30 bis 16 Uhr) Bekleidung der Marken Tally-Weijl, Tom Tailor Denim, edc, Vero Moda und Only im Angebot. Zur Eröffnung am Mittwoch, 4. März, gibt es einen Getränkempfang, am Wochenende eine Photobox/Funbox und bis zum Samstag, 14. März, zehn Prozent Eröffnungsrabatt. Mehr Informationen gibt es auf Facebook und Instagram.

Quelle: BlickPunkt Nienburg