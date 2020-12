Neue Nienburger Meerbachbrücke hat nun ein Geländer

Krönender Abschluss

Volker Dubberke und Frank Lehmeier von der Bürgerstiftung Nienburg sowie Ingenieur Michael Pohl sind zufrieden mit dem Gesamtbild.

Nienburg - Was lange währt, wird endlich gut. Das dürfte auch auf die Nienburger Meerbachbrücke zutreffen. Zufrieden präsentierte Michael Pohl, der bei der Stadt verantwortliche Ingenieur, am Dienstag nun abschließend das neue Brückengeländer. Die neuen Wartehäuschen an den Bushaltestellen wurden ebenfalls freigegeben und ermöglichen den Fahrgästen nun eine trockene Wartezeit.