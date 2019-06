Neue Basis in Lemke

Studie ermittelt Gewerbegebiet als optimalen Standort der Feuerwehrtechnischen Zentrale

+ Das bevorzugte Gelände im südöstlichen Gewerbegebiet am Dorfrand von Lemke: Dort könnte die neue Feuerwehrtechnische Zentrale gebaut werden. Foto: Landkreis

Landkreis - Von Robin Grulke. Die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) an der Verdener Landstraße in Nienburg ist in die Jahre gekommen und in einem ungenügenden Zustand. Der Umzug an einen neuen Standort ist unumgänglich. Das zeigt eine Machbarkeitsstudie, die die Kreisverwaltung in Auftrag gegeben hatte und die am Mittwoch im Brandschutz-Ausschuss besprochen wurde.