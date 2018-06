NDR dreht in Nienburg Familientausch

Nienburg - Von Lisa Hustedt. Einige Wochemarktbesucher haben am vergangenen Samstag in Nienburg ganz schön gestutzt, als sie das Kamerateam gesehen haben. Es ist schließlich nicht an der Tagesordnung, dass sich Mitarbeiter eines Fernsehsenders ihren Weg durch das Treiben bahnen. Doch genau das war der Fall: Ein Kamerateam, bestehend aus drei Mitarbeitern des NDR, drehte dort für die Pilotsendung „Meine Reise – Deine Reise“.

Das neue Reportageformat des NDR, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Norddeutschland, und vor allen Dingen dessen weniger bekannte Regionen mit ihren charmantesten Ecken, vor die Linse zu bekommen.

In diesem Rahmen tauschen zwei Familien ein Wochenende lang nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihre eigene Wohnung mit einer Gastfamilie. Um den Aufenthalt der Familien so schön und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, lässt die jeweilige gastgebende Familie einen Zettel mit Insidertipps auf dem Küchentisch zurück. Einem dieser Tipps folgte die dreiköpfige Familie Held, bestehend aus Michael, Mi-Ran und Sohn Tobias Held, am Samstagvormittag, als sie den Nienburger Wochenmarkt erkundeten. Bei optimalem Wetter und einem dementsprechend gut besuchten Markt, herrschte eine wundervolle Atmosphäre, die Nienburg von seiner schönsten Seite zeigte. „Der Wochenmarkt selbst und vor allem sein vielfältiges Angebot gefällt mir sehr gut“, bestätigte Mi-Ran Held, die aufmerksam das Angebot an den Ständen begutachtete. Lediglich das ihr folgende Kamerateam des NDR, mit großem Mikrofon, professioneller Kamera und Stativ, verriet, dass sie keine übliche Besucherin des Wochenmarkts war.

Michael Held hatte sich selbst ebenfalls mit einer Kamera bewaffnet und suchte nach schönen Motiven als Erinnerung an ihren Aufenthalt. Von der Nahaufnahme einer der vielen schönen Blumen, bis hin zu einem Foto der Fronten der alten Nienburger Häuser, wurde jedes Motiv ausgiebig bestaunt und per Kamera festgehalten.

+ Familie Held bei ihrem Besuch in Nienburg. © L.Hustedt

Für Familie Held selbst war es das erste Mal, vor laufender Kamera. Michael Held erklärte: „Wir wollten immer schon mal an so einem Projekt teilnehmen. Jetzt wirklich vor der Kamera zu stehen, ist wirklich aufregend.“ Erst am Vortag erfuhr Familie Held, dass sie ihre Reise in die von Geschichte geprägte Stadt Nienburg an der Weser führen würde. „Wir haben uns über eine Haustausch-Plattform kennengelernt“, erzählte Britta von Lucke, eine der Mitarbeiterinnen des NDR. Durch diese glückliche Begegnung hörte Familie Held erstmals von der Pilotsendung „Meine Reise – Deine Reise“ und konnte sich schon bald dafür begeistern. Familie Held wohnt in Schleswig-Holstein in Fargau am Selenter See. Das ist in der Nähe von Kiel – dort hat die Nienburger Tauschfamilie das Wochenende verbracht.

Ein weiterer Insidertipp der Gastfamilie war eine Bootstour auf der Weser. Direkt vom Wochenmarkt schlenderte Familie Held mit dem Kamerateam aus Hannover zum Hafen, wo sie ihre Füße von dem kleinen Marsch ausruhen und ins kühle Weser-Wasser tauchen konnte. Am 13. Juli wird die Serie „Meine Reise – Deine Reise“ mit Familie Held im NDR Fernsehen ausgestrahlt.

Quelle: BlickPunkt Nienburg