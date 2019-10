Mehrere Ortswehren beteiligten sich an dem Einsatz in Eystrup.

Eystrup - Glimpflich ging ein nächtlicher Küchenbrand in Eystrup aus. Weil ein Rauchmelder anschlug, wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses rechtzeitig geweckt.

Sie alarmierten die Feuerwehr und brachten sich in Sicherheit. In der Nacht zu Montag brach das Feuer gegen 22.30 Uhr in der Küche einer 21 Jahre alten Bewohnerin aus. Ein auf dem Herd stehender Kochtopf brannte. Die Ortswehren aus Eystrup, Gandesbergen, Hassel und Hämelhausen sowie der Einsatzleitwagen aus Eystrup, die Polizei aus Hoya und zwei Rettungswagen rückten aus. Die vermutung, dass sich weitere Personen im Gebäude befinden bestätigte sich nicht. Alle Bewohner hatten das Gebäude vorschriftsmäßig verlassen.

+ Die durch das Feuer beschädigte Küche. © Marion Thiermann

Unter der Einsatzleitung von Eystrups Ortsbrandmeister Uwe Kardas wurde der Topf von Atemschutzgeräteträgern aus der Küche entfernt und im Außenbereich abgelöscht. Anschließend setzten die Brandbekämpfer Lüfter ein, um das Treppenhaus und die betroffene Wohnung rauchfrei zu machen. Die 21-jährige Frau, in deren Wohnung das Feuer ausgebrochen war, wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Bewohner konnten nach knapp einer Stunde in ihre Wohnungen zurück. Die betroffene Wohnung blieb unbewohnbar. Da durch den Brand auch Putz von der Decke bröckelte und somit ein Gebäudeschaden entstand, nahm die Kriminalpolizei aus Nienburg Ermittlungen zur Ursache und Schadenshöhe auf.

mtm

Quelle: BlickPunkt Nienburg