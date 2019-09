Nach Unfall mit Fluchtwagen: Einbrecher bestellen Taxi

Nienburg - Zwei junge Männer aus Celle brachen am Dienstag beim Straßenverkehrsamt in Nienburg ein. Nachdem sie mit dem eigentlichen Fluchtfahrzeug einen Unfall hatten, bestellten sie ein Taxi - dumm gelaufen.

Ein Zeuge meldete der Polizei Nienburg am Dienstagabend, 10. September, gegen 22:40 Uhr zwei verdächtige Personen, die sich am Kräher Weg in Nienburg auf das Gelände des Straßenverkehrsamtes begeben hatten und kurze Zeit später auffällig schnell zu ihrem Pkw zurückgekehrt waren.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Nienburg bemerkte den Mercedes, der sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Krähe entfernte. Die Polizei nahm direkt die Verfolgung auf und stellte fest, dass das Kennzeichen als gestohlen gemeldet war. Trotz Anhaltesignal und eingeschaltetem Martinshorn flüchtete der Fahrer auf die B6 in Fahrtrichtung Bremen. Da das Auto noch schneller wurde, brachen die Beamten die Verfolgung ab um den Straßenverkehr nicht zu gefährden.

Kurze Zeit später bekam die Polizei eine Meldung über einen Unfall in Marklohe auf der B6-Abzweigung zur B214 - bei dem Auto handelte es sich um den Mercedes. Die Insassen hatten sich vor dem Eintreffen der Polizei bereits vom Unfallort entfernt.

Trotz intensiver Fahndung, bei der der Beamte aus den Polizeiinspektionen Nienburg/Schaumburg und Diepholz, Diensthundeführer aus Verden und zusätzlich ein Polizeihubschrauber im Einsatz waren, wurden die Täter nicht gefunden. Der Pkw wurde von der Polizei beschlagnahmt und von einem örtlichen Unternehmen abgeschleppt.

Flüchtige bestellen Taxi

Nachträgliche Ermittlungen ergaben, dass die Personen in ein Schildergeschäft auf dem Gelände des Straßenverkehrsamtes eingebrochen waren. Durch einen Zeugen wurde der Polizei am Mittwochmorgen mitgeteilt, dass zwei Männer mit teilweise beschädigter Kleidung an einer Wohnungstür in Marklohe geklingelt hätten und ein Taxi bestellen wollten.

Das Taxi wurde von der Polizei kontrolliert und die beiden Insassen vorläufig festgenommen. Gegen die beiden polizeilich bekannten Täter aus Celle (16 und 19 Jahre) wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

