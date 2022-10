Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Duddenhausen

Noch an der Unfallstelle verstirbt ein Motorradfahrer aus Hilgermissen. © Feuerwehr

Duddenhausen – Auf der Hoyaer Straße in Duddenhausen ist am Samstag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Für den 51-Jährigen aus Hilgermissen kam die Hilfe eines Großaufgebots von Rettern zu spät.

Der Mann fuhr gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße 136 in einer kleinen Gruppe Motorradfahrer aus Asendorf kommend nach Hoyerhagen. Ein 67-jähriger Fahrzeugführer aus Bücken beabsichtigte derweil, mit seinem Fahrzeug von einem Grundstück kommend auf die K 136 Richtung Asendorf einzufahren. Dabei übersah er die Gruppe Motorradfahrer, teilte die Polizei gestern mit.

Der Hilgermisser bremste, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden, heißt es im Polizeibericht. Der Motorradfahrer prallte in die Fahrerseite des Wagens, als sich dieser quer auf der Straße befand. Dabei verletzte sich der 51-Jährige so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Unfallverursacher verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht.

Ein Rettungshubschrauber war gelandet, kam aber nicht zum Einsatz. Die Asendorfer Feuerwehr war mehr als sechs Stunden vor Ort, um die Örtlichkeit für die Unfallaufnahme auszuleuchten und Betriebsstoffe aufzunehmen, teilt Ortsbrandmeister Frank Ahlers mit. aks