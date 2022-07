Großbrand in Liebenau

Von oben wird das Ausmaß des Schadens deutlich. © Feuerwehr

Neben einer Schlachterei in Liebenau hat ein älteres Haus in der Nacht zu Freitag gebrannt. Bei der Flucht vor den Flammen verletzte sich ein Bewohner leicht. Das Haus ist nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar.

Um 1.48 Uhr löste die Rettungsleitstelle Stadthagen am Freitagmorgen in Liebenau Großalarm aus. Sirenen heulten und Funkmeldeempfänger piepten. An der Langen Straße war in einem älteren Mietshaus neben einer Schlachterei ein Brand ausgebrochen. Das schreibt Kreisfeuerwehrpressesprecher Uwe Schiebe.

15 Bewohner, darunter Kinder, bleiben unverletzt

Ein Nachbar hatte Brandgeruch festgestellt und als er aus dem Fenster sah schwarzen Rauch entdeckt. Während er den Notruf absetzte, hatten die Bewohner die Gefahr bereits erkannt und das Haus selbst verlassen. „Eine männliche Person verletzte sich beim Einschlagen einer Scheibe leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die anderen 15 Bewohner, darunter auch Kinder, blieben unverletzt“, so Schiebe. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war das gesamte Umfeld des Hauses stark verqualmt und aus dem Dachfirst schlugen Flammen. Einsatzleiter Rico Schmidt ließ umgehend neben den Ortswehren Binnen, Bühren, Glissen, Hesterberg-Mainsche und Pennigsehl auch die Ortsfeuerwehr Nienburg mit zwei Drehleitern alarmieren. So konnte die Brandbekämpfung des älteren, verwinkelten Hauses von drei Seiten aufgenommen werden. Um an die Brandnester zu gelangen, wurde aus dem Korb der Drehleiter die Dachhaut geöffnet. „Ein Innenangriff war wegen der starken Hitzeentwicklung nicht möglich“, erklärt Schiebe. An der Rückseite des Gebäudes vom Parkplatz aus mussten Bäume gefällt werden, um an die Einsatzstelle zu gelangen.

Notunterbringung in der Grundschule

Samtgemeindebürgermeister Wilfried Imgarten machte sich vor Ort ein Bild von der Lage und kümmerte sich um die Unterbringung der Bewohner. In der Grundschule wurde mit Notbetten der Jugendfeuerwehr zunächst ein Quartier für den Rest der Nacht eingerichtet. Die weitere Unterbringung sollte noch geklärt werden.

Aus mehreren Rohren wird der Brand bekämpft. © Privat

Gegen 6 Uhr war für die meisten der 140 Einsatzkräfte der Einsatz beendet. Das THW aus Hoya und Achim rückte am Morgen an, um mit Kernbohrungen von der Gebäuderückseite an Brandnester zu gelangen. Eine Brandwache der Ortswehren Liebenau und Pennigsehl blieb bis in die Vormittagsstunden vor Ort. Das Gebäude ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Polizei vor Ort noch keine Angaben machen.