Mercedes-Bus brennt in Deblinghausen 

Deblinghausen - Zu einem brennenden Auto wurde am Montagabend um 22.20 Uhr die Ortsfeuerwehr Deblinghausen alarmiert.

Auf der Kreistraße 40 in Höhe des Friedhofes in Deblinghausen brannte ein Mercedes Vito. Nach Aussage des Fahrers blinkten mehrere Kontrollleuchten und das Fahrzeug verlor an Leistung, berichtet Feuerwehrsprecher Thomas Glauer.

Als der Fahrer nach dem Anhalten die Motorhaube öffnet gab es einen Knall und das Fahrzeug stand in Flammen.

+ Der Motorraum brannte plötzlich. © Feuerwehr



Die Einsatzkräfte nahmen ein Schaumrohr vor und konnten das Feuer rasch löschen, einen Totalschaden jedoch nicht verhindern.

Ein Abschleppfahrzeug barg anschließen den Wagen. Die Kreistraße blieb für Lösch- und Bergungsarbeiten eine Stunde gesperrt. Im Einsatz waren zehn Kräfte der Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und Zwei Kräfte der Polizei mit einem Fahrzeug.

+ Die Feuerwehr konnte einen Totalschaden nicht verhindern. © Feuerwehr



Quelle: BlickPunkt Nienburg