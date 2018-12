Marklohe: 35.000 Euro zugunsten der ALS-Forschung übergeben

Weihnachtslieder singen und Spendenübergabe in Markloher Kirche

+ © msa Marja-Lisa Völlers und Maik Beermann überreichten mit Irmgard und Günter Tonn (vorn) Spendenschecks über je 17 500 Euro an Prof. Dr. Petri und Ingrid Haberland: (v.l.) Wilfried Weiß, Irmgard Tonn, Marja Völlers, Prof. Susanne Petri, Maik Beermann und Ingrid Haberland. © msa

Marklohe - Bernd Andermann. Von besonders harmonischer Stimmung waren das Singen von Weihnachtsliedern und die Übergabe von Spendengeldern in Höhe von 35.000 Euro an die Forschung Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) der Medizinischen Hochschule (MHH) Hannover sowie an die Deutsche Gesellschaft für Muskelerkrankungen in der Markloher Kirche geprägt.