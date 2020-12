Loccumer Brandstifter ist „Getriebener seiner Erkrankung“

28-jähriger Beschuldigter wird in psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen

Loccum/Verden - Knapp neun Monate nach einem Brand in der Mindener Straße in Loccum hat die 2. Große Strafkammer des Landgerichts Verden die Unterbringung eines 28 Jahren alten Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Zur Überzeugung der Richter hat der psychisch kranke Mann im Zustand der Schuldunfähigkeit die schwere Brandstiftung begangen.