Stockcar- und Autocross-Rennen am Wochenende in Linsburg

Linsburg - Normalerweise ärgert man sich über jeden Kratzer und jede noch so kleine Beule am Auto. Normalerweise wird gebremst, anstatt ein anderes Auto zu rammen. Normalerweise hat ein Pkw auch mehr als nur einen Sitzplatz und normalerweise steigt man auch nicht mit Helm über das Beifahrerfenster in seinen Wagen ein. All diese Maßstäbe zählen am kommenden Wochenende, 5. und 6. August, in der Linsburger Feldmark nicht.

Am Samstag und Sonntag richtet der MSC Linsburg nämlich zum 32. Mal sein Stockcar- und Autocross-Rennen aus. Dabei sind Spannung, Blechschäden und spektakuläre Überschläge wieder garantiert. Neben dem zweiten Lauf zur Nord/Westdeutschen Stock Car Meisterschaft (IGNW) finden auch Meisterschaftsläufe des Westdeutschen Autocross Verbandes (WACV) statt. „Dies bedeutet für die Zuschauer nicht nur eine weitere Rennserie, sondern auch mehr Fahrer, zusätzliche Action und außergewöhnlichere Fahrzeuge“, versprechen die MSC-Organisatoren.

Neben den Wertungsläufen in sieben Klassen gibt es zudemein Langstreckenrennen der WACV am Samstagabend sowie ein Superfinale am Sonntag. Trotzdem wird das altbewährte Stock Car Rennen nicht zu kurz kommen. Der IGNW-Lauf wird in vier Klassen unterteilt, in denen die Fahrer jeweils drei Wertungsläufe Zeit haben, die Konkurrenz auf das Dach zu legen.

Höhepunkt: Rodeo

Zum Abschluss des Wochenendes steht selbstverständlich das Rodeo auf dem Programm. Das gewinnt derjenige, dessen Auto sich zum Schluss als einziges noch bewegt.

Der MSC Linsburg rechnet auch in diesem Jahr wieder mit rund 100 Startern, unter denen sich sowohl im Stockcar als auch im Autocross einige Lokalmatadoren befinden. Diese werden die Linsburger Feldmark wieder einmal in einen Hexenkessel des Motorsports verwandeln.

Zeltparty gehört bei Stockcar in Linsburg dazu

Am Samstag beginnen die Startvorbereitungen morgens um 7 Uhr. Um 9 Uhr folgt die Fahrzeugabnahme und um 12 Uhr fällt nach der Fahrerbesprechung der erste Startschuss. Wer an diesem Tag noch nicht genug erlebt hat, kann es dann ab 21 Uhr auf der traditionellen Zeltfete noch mal richtig krachen lassen. Für Partystimmung mit Hits und Rockklassikern wird ein Spitzen-DJ-Team sorgen.

Um 9 Uhr heißt es dann am Sonntag schon wieder: Gas geben! Das Ende markiert um 17 Uhr das allseits beliebte CarlaPizza-Rodeo, das den Stockcarfahrern und ihren Boliden sicherlich noch einmal alles abverlangen wird. Das Stockcar-Event in Linsburg ist Motorsport zum Anfassen. Die Besucher kommen schnell mal mit den vielen freiwilligen Helfern und den Organisatoren ins Plaudern, erhalten so auch spannende Einblicke in die wochenlange Arbeit der Schrauber solcher Stockcars. Trotz der vielen Beulen – oder gerade deswegen – steckt jede Menge Knowhow in einem solchen Fahrzeug.

Autocross bereichert Programm

Und ohne die strengen Sicherheitsvorkehrungen in den Wettbewerbsfahrzeugen, die vor jedem Rennwochenende von den Veranstaltern abgenommen werden, ist ein Start ohnehin nicht erlaubt. Mittlerweile gehört auch die Sparte Autocross zum festen Leistungsspektrum des MSC, was bei den Besuchern ebenfalls auf große Begeisterung stößt. Der Unterschied zum eigentlichen Stock-Car-Rennen ist, dass die Fahrer auf Zeit fahren und nicht vornehmlich, um die Gegner auf das Dach zu schleudern.

Neben den Rennläufen hat das Wochenende in der Linsburger Feldmark noch so einiges für das leibliche Wohl, eine Einkaufsmeile und natürlich die eintrittsfreie Riesenzeltfete am Samstagabend zu bieten. Die kleinen Gäste kommen unter anderem bei einem Quad-Parcours voll auf ihre Kosten.

Gewohnt kompetent und unterhaltsam wird Streckensprecher Jürgen Fietze Engelbart Besucher und Teilnehmer mit Informationen versorgen. Da es in diesem Jahr wieder ein neues Renngelände in der Linsburger Feldmark gibt, werden die Besucher mittels Ausschilderungen zur Stockcar-Arena geleitet. Weitere Infos finden Interessierte online unter

www.msc-linsburg.de

.

Quelle: BlickPunkt Nienburg