Linsburg: Hund reißt Rehkitz während Brut- und Setzzeit

Linsburg - Trotz Leinenpflicht hat ein freilaufender Hund ein Rehkitz getötet.

Gegen 12.30 Uhr ist es am Mittwoch, 6. Mai, in der Feldmark in Linsburg zu einem Verstoß gegen das Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung gekommen. Eine Hundehalterin hatte ihren Hund in der Feldmark unangeleint laufen lassen, obwohl dies nach dem Gesetz vom 1. April bis 15. Juli aufgrund der allgemeinen Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit verboten war - schließlich besteht Leinenzwang.

"Leider entdeckte der Barsoi, eine Art Russischer Windhund, ein Rehkitz und riss dieses", berichtet ein Polizeisprecher. Ein Jagdberechtigter, der dort zufällig unterwegs war, sowie ein weiterer Jäger beobachteten den Vorgang, hielten den grundsätzlich sanftmütigen Hund fest, sprachen die Hundehalterin an und informierten die Polizei.

Zur Zeit werde geprüft, ob die Frau nun neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren auch ein Strafverfahren wegen Jagdwilderei erwartet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Das Rehkitz verendete vor Ort.

Die Polizei appelliert an alle Hundehalterinnen und Halter: "Beachten Sie bitte den gesetzlich vorgeschriebenen Leinenzwang, um zukünftig solche Vorfälle zu vermeiden."

jom

Quelle: BlickPunkt Nienburg

Rubriklistenbild: © Ralf Hirschberger/dpa