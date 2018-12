Liebenau: Bewohner nach Küchenbrand im Krankenhaus 

Feuerwehr löscht schnell

Die Küchenzeile ist nicht mehr nutzbar.

Liebenau - Von Uwe Schiebe. Mit einem Sirenenalarm sind die Feuerwehrleute in Liebenau und Binnen am Montagmittag zu einem Küchenbrand in der Rosenstraße gerufen worden.