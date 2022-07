Eltern sauer: An Liebenauer Grundschule fehlen Lehrer

Von: Katrin Köster

Teilen

Lehrer dringend gesucht: An der Grundschule St. Laurentius in Liebenau fehlen Lehrkräfte. Eine Elterninitiative sowie der Schulleiter schlagen Alarm. © GS

Liebenau – Zu wenig Unterrichtsstunden, zu viel wechselndes Lehrpersonal und viel zu wenig Beachtung dieses Problems: Eltern, Schülern und dem Leiter der St.-Laurentius-Grundschule Liebenau reicht es. Sie kritisieren diese „Mangelwirtschaft“ und verlangen, dass Minister Grant-Hendrik Tonne (SPD) das Problem angeht und zeitnah etwas ändert.

Auf eine Reaktion des Ministeriums warten Schulleiter André Meyerbröker und die Vertreter der Elterninitiative „Wir für die Kinder“ indes nach wie vor. Ihrem Unmut hatten die Betroffenen bereits vor einigen Wochen im Rahmen eines Schulstreiks Luft gemacht, der auch überregional für Aufmerksamkeit sorgte.

Björn Försterling, bildungspolitischer Sprecher und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Niedersächsischen Landtag, hat die Liebenauer Grundschule kürzlich ebenfalls besucht. Auf Initiative des Ratsherren Jörg Hille (Oyle) informierte sich der Wolfenbütteler Fachpolitiker direkt bei den Vertreterinnen der Elterninitiative „WIR für die Kinder“ und Schulleiter Meyerbröker.

Die Elterninitiative bemängelt seit Monaten die „ungenügende Unterrichtsversorgung mit massivem Unterrichtsausfall und eine unannehmbare Fluktuation der Klassenleitungen“. Mirja Kleuker von der Elterninitiative fasst die Stimmung bei der Elternschaft so zusammen: „Jetzt ist Schluss, es muss sich etwas ändern!“ Sie und ihre Mitstreiter bemühen sich derzeit um einen Gesprächstermin bei Grant-Hendrik Tonne. Dass sie und andere Eltern die Früchte ihres Protestes voraussichtlich gar nicht ernten werden, ist der Mutter von zwei Töchtern bewusst. „So geht es einigen von uns“, bestätigt sie. Die Eltern hätten die Mangelwirtschaft an der Grundschule Liebenau aber nicht länger hinnehmen wollen.

In den Augen von André Meyerbröker sind fehlende Lehrer das Problem. „An diesem Grundproblem hat sich seit Jahren nichts geändert. Uns fehlen die Lehrer, weil sie in anderen Bundesländern die Besoldungsstufe A13 bekommen, in Niedersachsen aber nicht.“ Da arbeiten die Berufseinsteiger lieber in einem anderen Bundesland, sagt Meyerbröker. „Zudem liegt Liebenau sehr ländlich. Wir haben definitiv eine angespannte Personalsituation.“ Insbesondere Musik und Werken seien Fächer, bei denen es an Grundschullehrern fehle. Einen kleinen Lichtblick hat der Rektor indes auch zu vermelden: Zwei neue Pädagogen werden nach den Sommerferien ihren Dienst in Liebenau antreten.

Auch Ratsherr Jörg Hille unterstützt die Forderungen von Eltern und Schule. Er findet, dass der politische Druck auf Minister Tonne auch auf Landtagsebene erhöht werden müsse. Den Kindern dürfe das Recht auf Bildung nicht weiter verwehrt werden. Aber: „Die FDP hat keine heilbringende Lösung“, machte Försterling gleich zu Beginn des Austausches klar. Der Abgeordnete kann sich aber viele Einzelmaßnahmen vorstellen. Leider zeigen diese meist erst in mehreren Jahren Wirkung. Försterling wünscht sich ferner eine andere Mentalität in der Landesschulbehörde und im Kultusministerium. „Mehr Kompetenzen für die Schulleitungen wären richtig, und den Menschen muss mehr Vertrauen geschenkt werden“, findet er.

Mirja Kleuker, Corinna Blome und Nadine Hiller von der Elterninitiative „Wir für die Kinder“ sowie Schulleiter André Meyerbröker hoffen nun auf baldige gute Nachricht aus Hannover.