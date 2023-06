Lichtenmoor auf einer Fläche von 20 Hektar vernässt

Das Lichtenmoor ist erfolgreich vernässt worden. © Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer

Die 2019 begonnenen Arbeiten zur Vernässung des Lichtenmoors sind erfolgreich abgeschlossen worden. Das bearbeitete Gebiet hat eine Fläche von 20 Hektar.

Landkreis – Trockene Moore sind in Niedersachsen für zwölf Prozent aller CO2-Emissionen verantwortlich. Nasse Moore aber sind als CO2-Speicher sehr geschätzt. Seit Herbst 2019 wurden im Lichtenmoor im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Projektes „Klimaschutz durch Moorentwicklung“ (KliMo) in mehreren Teilgebieten Torfdämme gebaut, Gräben verschlossen und Drainagen gekappt. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen.

Rückhaltung von Regenwasser erlaubt Vernässung zentraler Flächen

Wesentliches Ziel des Projekts ist es laut einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung gewesen, die zentralen Moorflächen durch Rückhaltung des Regenwassers zu vernässen, um die Emission klimaschädlicher Treibhausgase zu unterbinden.

Mit Pistenraupe und speziellen Moorbaggern, die auf den nur wenig tragfähigen Hochmoorböden fahren können, sind im Auftrag des Landkreises Nienburg fast vier Kilometer Gräben verschlossen und rund 17 Kilometer Torfdamm gebaut oder saniert worden. Auf rund 20 Hektar Fläche ist der Oberboden abgetragen und zu Dämmen aufgesetzt worden, betont der Landkreis Nienburg.

Auf den so freigelegten, ursprünglichen Hochmoorflächen können sich in Zukunft typische, torfbildende Pflanzen wie Wollgras und Torfmoose ansiedeln und so künftig zum Beispiel Schlingnattern und Kranichen ein Zuhause bieten. „Auf den Projektflächen wird sich in den kommenden Wintern das Regenwasser einstauen und so der Torfboden sich mit Wasser sättigen“, wird Klaus Gänsslen, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises, zitiert.

Eine Wiedervernässung der Moore führt zu einer Kühlung des lokalen Klimas

Zum Abschluss des Projektes wurden in zwei Gräben Stauanlagen eingesetzt, mithilfe derer der Wasserabfluss aus dem Moor zukünftig reguliert werden kann. „Getreu dem Motto ,Moor muss nass’ soll künftig möglichst kein Wasser mehr aus dem Zentralbereich des Lichtenmoores abfließen, so trägt das Projekt zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalts bei“, erläutert Projektleiter Thomas Beuster von der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer. Christine Schnorr, Leiterin des Fachbereichs Umwelt ergänzte laut Mitteilung, dass intakte Moore zur Wasserrückhaltung beitragen und das lokale Klima kühlen.

Die Dokumentation der Wiedervernässung wird mittels neu installierter Messstellen gewährleistet. Genauer gesagt wird, je nach Tiefe des Messrohres, die Entwicklung der Grund- oder der Moorwasserstände mithilfe von Datensammlern aufgezeichnet, um so den Effekt des Baus von Torfdämmen und/oder des Verschlusses von Gräben aufzuzeigen, erläutert der Landkreis in seiner Mitteilung.

Mit der Projektleitung hatte der Landkreis Nienburg die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM) beauftragt.