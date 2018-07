Mehr als ein Möbellager

Gemeinnütziges Angebot sucht ehrenamtlichen Fahrer

+ © Müller Ohne die Helfer würde bei „Möbel & Mehr“ in Leese nichts laufen. Aktuell hoffen (von links) Alexander Bunk und Alexander Boschmann, dass sie bald von einem neuen ehrenamtlichen Fahrer unterstützt werden. © Müller

Leese - Von Johanna Müller. Gemütlich ist es bei „Möbel & Mehr“ in Leese. Die Räume sind nett eingerichtet, die Schränke hübsch dekoriert und eine Sofaecke lädt zum Verweilen ein. Damit ihr Angebot in so netter Atmosphäre präsentiert werden kann, geben sich Carsten Gießelmann und sein Team viel Mühe. Denn alles, was hier erworben werden kann, wurde gespendet.