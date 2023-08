„LebensArt“-Lifestylemesse kommt vom 25. bis 27. August ins Kloster Schinna

Mit unterschiedlichsten Angeboten möchte die „LebensArt“ in Schinna Gäste begeistern. © Das Agenturhaus GmbH

Deko, Möbel, Pflanzen und Kulinarisches: „LebensArt“-Lifestylemesse kommt vom 25. bis 27. August ins Kloster Schinna. Eine Premiere für die Mittelweser-Region.

Stolzenau – Die Lifestylemesse „LebensArt“ wird zum ersten Mal in die Mittelweser-Region kommen. Von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 27. August, werden zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller ihre Produkte auf Kloster Schinna präsentieren.

Die Veranstalter freuen sich laut einer Pressemitteilung darauf, im „romantischen Plätzchen“ zu Gast sein zu können. Das ehemalige Benediktiner-Kloster Schinna konnte die Macher der bundesweit ausgetragenen Veranstaltung „LebensArt“ demnach „mit seinem wunderschönen Innenhof, dem eindrucksvollen ehemaligen Konventsgebäude und der Fachwerkkirche“ davon überzeugen, der richtige Platz für das Event zu sein.

Die Landpartie werde Besucherinnen und Besucher mit einer Vielzahl an Ausstellerinnen und Ausstellern aus nah und fern begeistern, kündigen die Veranstalter an. Die „LebensArt“ warte mit Waren und Dienstleistungen aus den Themenbereichen Garten, Wohnen und Lifestyle auf, die allesamt in cremeweißen Pagoden präsentiert werden. Die Macher hoffen, dass die Gäste den vier wichtigsten Tätigkeiten bei der Messe nachgehen, die sie selbst so beschreiben: „Entdecken, genießen, shoppen und erfreuen“.

Sie sind überzeugt, dass Qualität und Angebotsvielfalt nirgendwo in dieser Form zu finden sind: „Entdeckt werden können am letzten Wochenende im August hier nicht nur Einrichtungs- und Dekorationsgegenstände für das geliebte Zuhause, wie Möbel und Kleinmöbel, Kerzen, Tischwäsche, Kissen und vieles mehr, sondern auch Blumen und Pflanzen, bienenfreundliche Stauden, robuste und loungige Gartenmöbel, langlebige Kamine, Fackeln und Feuerstellen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dazu würde sich sommerliche Mode aus Baumwolle und Leinen gesellen, Landhaus-Fashion, aber auch Schmuck aus Mineralien, Gold und Silber.

Wer nicht für sich selbst, sondern etwas als Geschenk sucht, komme ebenso auf seine Kosten. Diesbezüglich empfiehlt der Veranstalter den Blick auf Öle, Balsamicos, Gewürze, Tees, Süßes und Salziges zu werfen.

Zur Erfrischung werden Kaffee und Kuchen, Flammkuchen und Waffeln, Eis und diverses Weiteres wie Entenbrust im Brötchen angekündigt.

Im Begleitprogramm der Messe finden sich Musik und Tastings sowie Beratungen und Fachinformationen.

Messebesuch

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Kosten: 11 Euro (Vorverkauf), 12 Euro Tagespreis, Kinder bis 15 Jahren zahlen in Begleitung eines Erwachsenen nichts.

Internet: www.lebensart-messe.de/schinna.html