Landkreis: Polizei warnt vor Einschleichdieben

Landkreis - Zwei aktuelle Fälle von Trickdiebstählen in Hoysinghausen und Leese im Landkreis Nienburg nimmt die Polizei zum Anlass, die Bevölkerung vor diesen in der Sommerzeit besonderen Begehensweise zu warnen.

Die Täter machen sich dabei zunutze, dass in der warmen Jahreszeit, gerade auf dem Lande, eher sorglos mit offenen Türen, Fenstern und Terrassentüren umgegangen wird. Während die Bewohner auf dem Grundstück Gartenarbeiten erledigen, stehen Türen und Fenster offen. Trickreiche Diebe locken die Bewohner mit fadenscheinigen Fragen an die Haustür, währenddessen ein Mittäter über den Garten ins Gebäude gelangt.

So geschehen am vergangenen Montag, 16. Juli, in Hoysinghausen. Ein auffällig kleiner Mann mit schmaler Statur hatte geklingelt und die Bewohnerin nach einer Gärtnerei gefragt. Vermutlich war währenddessen ein weiterer Täter über eine andere Tür in das Haus gelangt und hatte Schmuck entwendet.

In Leese waren der oder die Täter ebenfalls am Montag in ein offenstehendes Haus eingedrungen, während die Geschädigte im Garten arbeitete. Hier wurde eine Geldbörse entwendet. Axel Bergmann, Sprecher der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, rät: "Seien Sie immer wachsam, wenn Fremde an Ihrer Haustür klingeln. Lassen Sie keine Fenster und Türen offenstehen, wenn diese unbeobachtet sind und vergewissern Sie sich immer, wenn angebliche Handwerker etwas überprüfen wollen. Informieren Sie die Polizei, wenn verdächtige Personen in Ihrem Wohngebiet unterwegs sind und sorgen Sie dafür, dass Ihr Haus immer bewohnt wirkt, auch wenn Sie sich im Urlaub befinden."

Weitere Tipps und Hinweise erhalten Sie bei Ihrer Polizei sowie im Netz: www.polizei-beratung.de

Quelle: BlickPunkt Nienburg

