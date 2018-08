Das wird gefeiert: 100 Jahre Frauenwahlrecht

Veranstaltungen in Nienburg erinnern an langjährigen Kampf für Gleichheit

+ © Müller Ermöglichen gemeinsam die Festivitäten zum Jubiläum des Frauenwahlrechtes: die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis, sowie Sponsoren und ehrenamtliche Helferinnen. © Müller

Landkreis - Von Johanna Müller. Was für moderne Frauen in ganz Deutschland heutzutage selbstverständlich ist, wurde hart erkämpft: das Frauenwahlrecht. Vor knapp 100 Jahren ist in der Weimarer Republik ein Gesetz in Kraft getreten, das auch Frauen zur Wahl zugelassen hat. An dieses historische Datum soll jetzt in mehreren Veranstaltungen erinnert werden – und nicht nur das: „Wir feiern dieses Jubiläum“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Petra Bauer.